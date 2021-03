Trama del film Godzilla vs. kong

In un'epoca in cui i Titani camminano sul pianeta, la lotta dellíumanitŗ per la propria sopravvivenza pone Godzilla e Kong l'uno contro líaltro. Due delle piý potenti forze della natura si scontreranno in uno spettacolare scontro epocale. Mentre l'agenzia di criptozoologia Monarch intraprende una pericolosa missione in un territorio sconosciuto alla ricerca dell'origine dei Titani, una cospirazione minaccia di distruggere tutte le creature dalla faccia della Terra.

Sei un blogger? Copia la scheda del film