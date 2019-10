Trama del film Gli angeli nascosti di luchino visconti

Il ritratto del grande uomo e regista che era, Luchino Visconti, attraverso gli occhi dei suoi più stretti collaboratori e le immagini inedite dell’archivio fotografico di Mario Tursi, il fotografo che lo ha seguito per tutta la vita. Gli operatori di Visconti che hanno restituito la visione del suo genio in questo documentario si sono prestati in silenzio, senza fanatismo o esaltazione, e proprio per questo sono i suoi “angeli nascosti”. Ci sono molti modi di inquadrare un paesaggio, un volto, così come ci sono molti modi di raccontare la storia di un uomo, la sua vita, le sue passioni, il suo carattere, inviando un messaggio al mondo. Gli studi, le analisi, le riflessioni proposte da chi ha il compito di esaminare il suo pensiero, hanno saputo sezionare anche le sensibilità più profonde del maestro, ma mai attraverso l’angolazione del tutto inusuale qui proposta. Un’opera, nel caso di Visconti, che ha una dimensione “plurale”, necessita dell’aiuto di molte altre persone per essere portata a compimento. Così nasce un film. È così che gli occhi degli “angeli nascosti” restituiscono ciò che egli immaginava. Ogni testimone ha la sua personale visione di Visconti, filtrando la sua luce emotiva attraverso la lente della propria esperienza umana e culturale. Luchino Visconti: un tesoro per tutta l’umanità.

