Trama del film Fragile

Il film racconta la storia di una coppia, Paul e Anna (Tom Vermeir e Laura de Boer), che in apparenza conducono una vita spensierata, coronata da vari successi. Questa felicitŕ viene meno quando scoprono che il figlio, Thomas (Neathan van der Gronden), č gravemente malato e gli č stata riscontrata una malattia misteriosa, che non ha cura. Č cosě che quella che era solo una vita apparentemente perfetta, finisce per andare in mille pezzi e, proprio come i frammenti della fragile porcellana, non possono essere incollati di nuovo insieme.

