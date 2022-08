Trama del film Fire of love

Il documentario racconta la storia di due scienziati francesi, Katia e Maurice Krafft, che hanno intrapreso diversi viaggi per filmare i vulcani attivi tra gli anni '70 e gli anni '80, impresa che Ŕ costata loro la vita. I video girati sono stati montati, mostrando eruzioni vulcaniche, nuvole di cenere e catturando immagini esplosive fino ad allora mai riprese cosý da vicino. Per due decenni la coppia di vulcanologi ha girato il mondo alla ricerca del magnificente spettacolo dei crateri in eruzione e delle colate laviche, inseguendo quella passione che li ha uniti e sfidando, forse, le leggi della natura stessa.

