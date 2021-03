Trama del film Fino all'ultimo indizio

A Los Angeles nel 1990, il vice sceriffo della contea di Kern Joe "Deke" Deacon viene chiamato nel distretto della polizia di Los Angeles per raccogliere prove forensi relative a un recente omicidio. Deacon, un ex detective messo sotto pressione per andare in pensione dai suoi superiori del dipartimento, accompagna il nuovo detective capo Jimmy Baxter sulla scena di un nuovo omicidio a Los Angeles. Deacon nota somiglianze tra il modus operandi dell'omicidio con un vecchio caso di omicidio seriale che non Ŕ stato in grado di risolvere durante i suoi giorni come detective...

