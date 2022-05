Trama del film Femminile singolare

Sette episodi per raccontare storie di donne da punti di vista diversi. In Il vestito da sposa, Simona Ŕ completamente sopraffatta dalla routine e si rifugia ossessivamente nel pensiero del vestito che sogna per la figlia; in Rise of a star, Emma sta per coronare il sogno di diventare prima ballerina, ma ha un segreto che potrebbe intralciare tutto; in Waiting for viene raccontato un problematico rapporto tra madre e figlia, e cosý via.

