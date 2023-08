Trama del film Fatello e sorella

Il film racconta la storia di Luois e Alice (Melvil Poupaud e Marion Cotillard), un fratello e di una sorella, entrambi prossimi ai cinquant'anni. Lei è un'attrice, mentre lui un poeta che lavorava come insegnante. I due non hanno un rapporto amorevole, anzi non si vedono e si evitano l'un l'altra da diversi anni, oltre venti. Alice odia a tal punto Louis che una volta lo ha incrociato e non solo non lo ha salutato, ma è anche scappata via. Quando i loro genitori, però, rimangono coinvolti in un incidente, i due sono costretti a rincontrarsi finalmente...

