Trama del film Era ora

Dante ha un bellissimo rapporto con la fidanzata Alice ma ne ha uno davvero pessimo con il tempo. Assorbito da mille impegni, arriva sempre in ritardo e ha l'impressione che la sua vita stia scorrendo troppo velocemente. Il giorno in cui compie quarant'anni quell'impressione diventa incredibilmente realtÓ. Da quel momento Dante si ritrova a saltare in avanti di anno in anno, senza avere pi¨ controllo della sua vita.

