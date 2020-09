Trama del film Enola holmes

Enola è la la sorella adolescente di Mycroft e Sherlock Holmes. Ribelle e brillante, la ragazza è una detective che si rivela spesso più sveglia dei suoi geniali fratelli, a cui si rivolge quando la madre scompare misteriosamente il giorno del suo sedicesimo compleanno. Enola si rende conto molto presto che i due sono più interessati a mandarla in collegio che non a risolvere il caso, quindi decide di fare l'unica cosa possibile per una giovane donna intelligente, coraggiosa e intraprendente di fine Ottocento: fuggire a Londra per trovare la madre. Qui incontra diversi personaggi memorabili e si ritrova coinvolta in un complotto che potrebbe cambiare per sempre il mondo della politica.

