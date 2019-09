Trama del film Eat local - a cena con i vampiri

Una volta ogni 50 anni i vampiri britannici si riuniscono in una tranquilla fattoria per discutere di territori controllati, controverse varie, eventuali minacce e per approvare nuove misure per garantirsi scorte alimentari. In questa riunione i vampiri dovranno discutere inoltre l'aggiunta di un nuovo membro. Il ragazzo prescelto Ŕ Sebastian Crockett, attirato nella fattoria dalla sexy Vanessa. Sfortunatamente per tutti proprio il colonnello delle forze speciali ammazza vampiri Bingham Ŕ venuto a conoscenza della riunione segreta ma avendo sottovalutato il reale pericolo non ha con se abbastanza uomini per affrontare la congrega di vampiri. La sopravvivenza dei soldati e di Sebastian Ŕ a serio rischio e la prioritÓ diventa arrivare, possibilmente vivi, all'alba.

