Trama del film Easy - un viaggio facile facile

Isidoro, o Easy come lo conoscono tutti, Ŕ solo e decisamente sovrappeso tanto che la sua promettetene carriera di pilota di go-kart Ŕ brutalmente terminata quando ha iniziato ad ingrassare. In seguito a questo evento Easy Ŕ tornato a vivere a casa con sua madre, dove passa le giornate a guardare la TV mangiando cibo dietetico. Un giorno uguale agli altri Filo, fratello brillante e di successo di Easy, gli propone un lavoro semplice semplice, portare una bara dall'Italia fino ad un piccolo villaggio nei Carpazi, in Ucraina. Ma un viaggio in terra straniera pu˛ rivelarsi molto molto complicato.

Sei un blogger? Copia la scheda del film