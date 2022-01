Trama del film E' andato tutto bene

Il film racconta la storia di André (André Dussollier), un uomo di 85 anni che, dopo aver avuto un ictus, viene ricoverato. Sua figlia Emmanuèle (Sophie Marceau), scrittrice affermata, saputa la notizia, piomba in ospedale. Quando giunge sul post, la donna trova suo padre malato e quasi paralizzato, immobile sul letto della clinica. L'uomo ha condotto una vita stravagante, ha sempre dimostrato grande curiosità e uno smisurato amore verso la vita. Ma ora André a vedersi così non ce la fa e chiede a sua figlia di dargli una mano; è deciso, infatti, a mettere fine alla sua vita per sempre. La donna si ritrova così in una situazione difficile: accettare la richiesta del genitore e non vederlo mai più, ma riuscirà a mantenere fede alla promessa fatta al padre?

