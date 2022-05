Trama del film Due donne al di la' della legge

Nell’Italia agraria di inizio secolo, ad Anditri, una terra di con?ne nel Sud Italia, Donato vive felicemente con la moglie Anna, ma si innamora di un’altra donna, la còrsa Marisa, da poco emigrata con la famiglia dalla Sardegna: le due donne risolvono l’impasse in una convivenza a tre, alla luce del sole, e con la creazione di una famiglia allargata. Il piccolo paesino lentamente accetta la situazione, in nome dell’Amore e dell’Amicizia, negli anni burrascosi delle lotte contadine e operaie e in uno sfondo di magia contadina. Una storia tutta al femminile dove DUE DONNE rivoluzionano il sentire comune.

