Trama del film Dragon ball super: broly

La Terra Ŕ in pace dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto che gli universi hanno ancora molte persone forti da vedere, Goku passa tutto il suo tempo ad allenarsi per raggiungere livelli ancora pi¨ alti. Poi, un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima. Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del pianeta Vegeta, quindi cosa sta facendo questo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Frieza (di ritorno dall'Inferno) che si lascia coinvolgere nel mix.

Sei un blogger? Copia la scheda del film