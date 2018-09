Trama del film Dragged across concrete

Lo script Ŕ incentrato su due poliziotti, un veterano e il suo compagno pi¨ giovane, che vengono sospesi quando un video delle loro "maniere forti" viene divulgato dai media. Senza soldi e senza altre opzioni, i due soldati, amareggiati, si mischiano coi criminali per ottenere la loro giustizia, ma la realtÓ non sarÓ come se l'aspettavano.

