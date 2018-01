Trama del film Downsizing - vivere alla grande

Paul Safranek Ŕ un uomo ordinario di Omaha che, insieme alla moglie Audrey, sogna una vita migliore. Per rispondere alla crisi mondiale causata dalla sovrappopolazione, gli scienziati hanno sviluppato una soluzione radicale che permette di rimpicciolire gli essere umani a pochi centimetri d'altezza. Le persone presto scoprono che i loro risparmi valgono di pi¨ in un mondo pi¨ piccolo e, con la promessa di uno stile di vita lussuoso oltre ogni loro aspettativa, Paul e Audrey decidono di correre il rischio di sottoporsi a questa pratica controversa, imbarcandosi in un'avventura che cambierÓ le loro vite per sempre.

Sei un blogger? Copia la scheda del film