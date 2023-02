Trama del film Domino 23 - gli ultimi non saranno i primi

Il film analizza in chiave satirica temi chiave della vita contemporanea. Dal cinema alla TV, dalle questioni ambientali alla politica. Il tutto usando i linguaggi di oggi che nascono dai vecchi media e dai nuovi e numerosi social. Ma questo linguaggio reso comico da una acuta analisi capace di giocare con i generi, ci mette di fronte alla spietata realtÓ sociale. Una realtÓ che sembra non cambiare mai nonostante i buoni propositi di chi vuole farci credere il contrario, e cioŔ che gli ultimi non saranno mai primi.

