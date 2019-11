Trama del film Depeche mode: spirits in the forest

Il film segue il Global Spirit Tour 2017/2018, che ha visto i Depeche Mode suonare in tutto il mondo in 115 concerti, davanti a più di 3 milioni di fan. Attraverso le storie di 6 fan spaciali dalla band, il film mostra le spettacolari performance musicali del tour, dal famoso Waldbühne di Berlino ("Forest Stage"), agli intimi filmati girati nella città natale dei fan. Il film racconta com'è cresciuta nel tempo la popolarità e l'importanza della band, e mette in evidenza come la musica sia spesso sinonimo di comunità, offrendo l'opportunità alle persone di superare difficoltà e creare legami che vanno oltre le barriere della lingua, del genere e dell'età.

