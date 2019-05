Trama del film Dentro caravaggio

Il viaggio condotto da Sandro Lombardi attraverserÓ i diversi luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, tutte quelle terre in cui Caravaggio e le sue inquietudini hanno lasciato traccia concreta. Il docu-film farÓ poi tappa al Sacro Monte di Varallo, complesso devozionale affrescato da Gaudenzio Ferrari e celebre in tutto il mondo per la sensibile, emozionante rappresentazione teatrale e scenografica della Via Crucis e dei luoghi santi della storia di Cristo. PerchÚ forse Ŕ proprio tra queste statue e tra questi affreschi che si nascondono, almeno in parte, le radici dellĺarte di Caravaggio.

