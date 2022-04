Trama del film Darkling

Il film Ŕ ambientato nel Kosovo del dopoguerra, occupato dalla NATO, e racconta la storia di una ragazza che scrive un saggio per le Nazioni Unite, dedicato al padre scomparso. Nel componimento, che sembra avere tutta l'aria di essere una lettera per il genitore, viene affrontato un delicato argomento, ovvero la dura vita dei serbi nelle enclavi, in particolare dei bambini. Il saggio viene letto alle Nazioni Unite, sottolineando come con il calare della notte aumenti in queste famiglie l'angoscia per un possibile assalto. Il nonno della giovane, infatti, sembra essere ogni giorno pi¨ paranoico e timoroso delle minacce che potrebbero nascondersi nell'oscuritÓ...

Sei un blogger? Copia la scheda del film