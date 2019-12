Trama del film Daniel isn't real

Luke, problematica matricola al college, in seguito a un violento trauma familiare riporta in auge la figura di Daniel, il suo immaginario amico d'infanzia, e si aggrappa a lui per far fronte a quanto accaduto. Carismatico e pieno di energia, Daniel aiuta Luke a realizzare i suoi sogni prima di spingerlo sul baratro della follia, rischiando di fargli perdere il controllo della sua mente e della sua anima.

Sei un blogger? Copia la scheda del film