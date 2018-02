Trama del film Dancer (2018)

Il film documentario Dancer, realizzato da Steve Cantor, immortala la vita e il bad boy della danza Sergei Polunin, definito dal New York Times "il ballerino pi¨ dotato della sua generazione". La pellicola segue attraverso interviste e filmati d'archivio la straordinaria storia del prodigio della danza divenuto a soli 19 anni il pi¨ giovane primo ballerino del Royal Ballet di Londra e considerato uno dei pi¨ geniali e controversi danzatori contemporanei. "Il James Dean, il Bad Boy della danza", come lo hanno battezzato i media inglesi in riferimento alla sua attrazione per gli eccessi autodistruttivi, emerge come un personaggio romantico e tormentato, che ha saputo rendere popolare il balletto classico grazie a un talento naturale, "aiutato" da un efficacissimo video virale, diretto da David LaChapelle, che lo vede esibirsi in una coreografia mozzafiato sulle note di "Take Me to Church" di Hozier.

