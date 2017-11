Trama del film Daddy's home 2

Una nuova generazione di papŕ si sfida per conquistare l'affetto dei nipoti. La storia di Daddy's Home 2 riprende da dove l'abbiamo lasciata, con Dusty (Mark Wahlberg) e Brad (Will Ferrell) diventati amici e padri complementari. Il patrigno amorevole e lo svogliato padre naturale vanno ora incredibilmente d'accordo: educano (o viziano) i bambini a giorni alterni, e i tempi i cui si contendevano il loro amore sono un divertente ricordo lontano. Ma quando l'equilibrio sembra ristabilito, un nonno di troppo si presenta alla porta della famigliola allargata durante le vacanze natalizie, e il tiro alla fune tra genitori ricomincia da capo. Dalle temute scale mobili dell'aeroporto scendono stavolta l'attraente padre di Dusty (Mel Gibson) e quello super affettuoso di Brad (John Lithgow), sbarcati per passare le feste in compagnia degli adorati nipoti. Che i differenti approcci dei nuovi arrivati riaccendano la competizione tra i "daddy" originali?

