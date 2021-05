Trama del film Crudelia

L'adolescente Estella ha un sogno. Desidera diventare una stilista, essendo dotata di talento, innovazione e ambizione in egual misura. Ma la vita sembra intenzionata ad assicurarsi che i suoi sogni non si avverino mai. Dopo essere finita senza un soldo e rimasta orfana a Londra a dodici anni, quattro anni dopo Estella corre selvaggia per le strade della città con i suoi migliori amici e compagni di criminalità, Gaspare e Orazio, due ladri dilettanti. Quando un incontro casuale porta Etsella nel mondo dei giovani ricchi e famosi, tuttavia, inizia a mettere in discussione l'esistenza che si è costruita per se stessa a Londra e si chiede se, dopotutto, potrebbe essere destinata a qualcosa di più. Quando una rockstar emergente incarica Estella di disegnargli un pezzo caratteristico, inizia a sentirisi come se fosse davvero arrivata.

