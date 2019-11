Trama del film Countdown (2019)

E se un'app potesse dirti quanto tempo ti rimane prima di morire? Un gruppo di ragazzi, per gioco, scarica sul cellulare una nuova applicazione che permette di prevedere esattamente la propria data di morte. A turno i ragazzi scoprono che la app "Countdown" non lascia scampo ed Ŕ impossibile da disinstallare. Con il passare delle ore e la fine che si avvicina, ognuno di loro dovrÓ trovare un modo per salvarsi prima che scada il tempo.

