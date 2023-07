Trama del film Come pecore in mezzo ai lupi

Agente di polizia sotto copertura, Vera si è infiltrata in un pericoloso gruppo criminale e ha conquistato la fiducia dei suoi boss, che vogliono che lei procuri armi per il loro imminente colpo. Ma proprio mentre sta per organizzare l'arresto della banda, viene a sapere che anche suo fratello minore Bruno è coinvolto con loro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film