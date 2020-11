Trama del film Centigrade

Centigrade, film diretto da Brendan Walsh, racconta la storia di una coppia, Matt (Vincent Piazza) e Naomi (Genesis Rodriguez), due americani diretti verso il Nord della Norvegia, mentre aspettano un bambino. Si trovano giÓ nel Circolo Polare Artico, quando una violenta tormenta si abbatte sulla loro auto, cosý i due decidono di accostare e aspettare che passi. Mentre la bufera impazza, Matt e Naomi si fanno cogliere dal sonno per scoprire soltanto al loro risveglio che sono rimasti intrappolati nel veicolo, sommersi dalla neve. Impossibilitati a uscire, ai due non resta che chiedere aiuto, ma intorno a loro sembra esserci un gelido deserto bianco. Mentre cercano di escogitare un modo per sopravvivere e di liberarsi da quella trappola mortale, la temperatura scende, arrivando a 30░ sotto lo zero, mentre l'ipotermia inizia a dare i primi segni, accompagnata da allucinazioni e ansie...

