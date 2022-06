Trama del film Casablanca beats

Anas, ex rapper, Ŕ impiegato in un centro culturale in un quartiere popolare di Casablanca. Incoraggiati dal loro nuovo professore, i giovani cercheranno di liberarsi dal peso di certe tradizioni per vivere la loro passione ed esprimersi attraverso la cultura hip hop.

Sei un blogger? Copia la scheda del film