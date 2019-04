Trama del film Butterfly (2019)

Il film segue la storia di Irma che a solo 18 anni Ŕ giÓ una campionessa di boxe. Il suo successo Ŕ un risultato notevole per una ragazza cresciuta in uno dei paesi pi¨ violenti del napoletano. Tuttavia pi¨ Irma riesce nel suo percorso sportivo, pi¨ si rivela fragile nel suo percorso interiore. Trascorre mesi nei ritiri di allenamento lontano da casa, sotto pressione e con enormi aspettative nei suoi confronti. Inizia ad insinuarsi in lei il dubbio se valga la pena o meno di rinunciare alla sua giovent¨ per i propri obiettivi...

Sei un blogger? Copia la scheda del film