Trama del film Boy erased - vite cancellate

Jared, il figlio di un predicatore battista, Ŕ costretto a prendere parte a un programma di conversione per gli omosessuali, supportato dalla Chiesa. Entrando in conflitto con il terapeuta, Jared imparerÓ ad accettare la sua natura e a far valere il suo io.

