Trama del film Boiling point - il disastro e' servito

Il film vede protagonista Andy Jones (Stephen Graham), uno Chef sotto stress: Ŕ la vigilia di Natale e un ispettore sanitario arriva a sorpresa per controllare il suo ristorante, tra i pi¨ in voga di Londra. Il suo ex mentore, divenuto una super star televisiva, si presenta senza preavviso e accompagnato da un feroce critico gastronomico. Come se non bastasse, la pressione sta lentamente ma inesorabilmente portando gli animi della sua squadra a ribollire. Per quanto tempo Andy riuscirÓ a tenere il controllo?

