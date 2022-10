Trama del film Black adam

Black Adam, il cui vero nome Ŕ Teth-Adam, Ŕ un uomo dell'Antico Egitto ridotto in schiavit¨ e in seguito ucciso. Grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita e gli vengono conferiti grandi poteri, come forza, agilitÓ e la capacitÓ di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non Ŕ puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e dovrÓ confrontarsi con i supereroi in vita per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe.

