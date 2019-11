Trama del film Attraverso i miei occhi

╚ la storia del pilota da corsa Danny (Milo Ventimiglia), raccontata con gli occhi del suo cane, il Golden Retriever Enzo. Tra i due Ŕ stato subito feeling. Sin da cucciolo, Enzo ha imparato le lezioni di vita del suo proprietario, vivendo passo dopo passo accanto a lui; lo ha visto correre in pista, insegnare a nuovi piloti e innamorarsi di Eva (Amanda Seyfried). Enzo Ŕ il migliore amico, il compagno ideale e il testimone di nozze di Danny, i due insieme hanno affrontato le gioie e i dolori, cercando di sorridere sempre senza mai abbattersi.

Il cane Ŕ lý a ogni vittoria sul podio o quando Eva dÓ alla luce la piccola Zoe, la figlia di Danny, ma Ŕ anche un sostegno morale durante le sconfitte del suo padrone e in uno dei momenti pi¨ tragici della sua vita, quando l'uomo deve lottare con la malattia e la morte, che improvvisamente irrompono e destabilizzano la sua esistenza. Mentre Danny cerca di superare i tristi eventi e i conseguenti ostacoli, il suo fedele amico Ŕ sempre pronto, a suo modo, a ricordargli che non deve smettere di combattere. Rimanendo al suo fianco, Enzo lo porterÓ a credere di nuovo in se stesso, ma neanche una forte amicizia, come la loro, pu˛ durare per sempre...

