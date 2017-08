Trama del film Atomica bionda

Charlize Theron Ŕ l'Atomica Bionda del titolo, un concentrato di astuzia, sensualitÓ e abilitÓ di spionaggio, al servizio della Corona britannica. Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino e due settimane prima dell'inizio della Guerra Fredda, un agente dell'M16 in possesso di informazioni segrete viene ucciso in circostanze misteriose. Grazie alla complicitÓ di una fonte a est della barricata, l'agente in incognito era riuscito a ottenere una lista contenente i nomi e le identitÓ di tutte le spie al lavoro nella capitale tedesca. Lorraine Broughton (Theron), la migliore esperta di intelligence della Gran Bretagna, viene perci˛ inviata in missione nel continente per indagare sulla scomparsa del collega e rintracciare la lista perduta. In questa polveriera di rivolta sociale, controspionaggio, defezioni fallite e assassinii segreti, la bella e letale Lorraine, in squadra col capo dell'intelligence locale David Percival (James McAvoy), fa uso delle conoscenze apprese durante l'addestramento e di tutte le sue doti naturali per recuperare la lista prima che il muro si sgretoli, portando via con sÚ anche gli ultimi brandelli di comunismo.

