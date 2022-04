Trama del film Arthur rambo - il blogger maledetto

Il film racconta la storia di Karim D. (Rabah Nait Oufella), un giovane di origini arabo-francesi, cresciuto nelle banlieue. Il ragazzo è uno scrittore affermato, corteggiato da diverse case editrici e acclamato dal suo nutrito seguito di lettori. Un giorno, però, si scopre che Karim D., usando lo pseudonimo Arthur Rambo, un chiaro riferimento al poète maudit Arthur Rimbaud e all'icona cult Rambo, scrive messaggi xenofobi e reazionari su alcuni blog. La sua fama subisce una battuta d'arresto e la casa editrice decide di fermare le ristampe del suo ultimo libro. È così che Karim D. si vede costretto a intraprendere un cammino che lo riporti indietro, fino alle sue origini, per dimostrare come in quel mondo crudo e costruito, quale è quello dei social, la verità non è mai cristallina...

Sei un blogger? Copia la scheda del film