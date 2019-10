Trama del film A proposito di rose

La storia di Rose-Lynn Harlan (Jessie Buckley), giovane 23enne sfacciata e da poco uscita di prigione. Finalmente libera, si riunisce con i suoi due bambini, Wynonna e Lyle, accuditi nel frattempo dalla nonna Marion (Julie Walters), che disprezza apertamente lo stile di vita della figlia. La donna, infatti, Ŕ l'opposto di Rose, sono 20 anni che lavora nello stesso posto come panettiera e non comprende il desiderio della ragazza di voler andare via da Glasgow per diventare una cantante country. Senza un soldo in tasca, l'ex detenuta cerca di recuperare il suo precedente impiego presso il bar Gran Ole Opry, ma non le viene concessa una seconda opportunitÓ. ╚ grazie al rispetto di cui gode Marion nella comunitÓ che la giovane trova lavoro come donna delle pulizie per Susannah (Sophie Okonedo), esponente dell'alta societÓ.

