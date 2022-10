Trama del film Anna frank e il diario segreto

Amsterdam, a un anno da oggi. Nel museo dedicato ad Anna Frank un temporale infrange la teca nella quale Ŕ custodito il diario della ragazzina ebrea morta in un campo di concentramento dopo aver vissuto per oltre due anni nascosta con la sua famiglia nell'attico segreto di una palazzina della cittÓ olandese. Dalle pagine del diario "liberato" si materializza Kitty, l'amica immaginaria con cui Anna conversava in quel testo quasi epistolare. Kitty vede i visitatori del museo, fra cui un ladruncolo di nome Peter, ma loro non vedono lei: perchÚ la ragazza diventa visibile solo fuori dalla casa-museo di Anne, e solo se ha con sÚ il diario della sua amica perduta. Da quel momento Kitty andrÓ in cerca di Anne, di cui non conosce il destino, aiutata da Peter, e a sua volta aiuterÓ Ava, una bambina immigrata che sta per essere cacciata dalla "polizia non tedesca" dalla casa occupata di Amsterdam dove si Ŕ rifugiata insieme alla sua famiglia.

