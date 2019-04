Trama del film Ancora un giorno

"Assicurati che non ci dimentichino". ╚ questo l'imperativo che risuona nella mente di Ryszard Kapuściński, giornalista nonchÚ autore del libro che dÓ il titolo al film. Scritto all'indomani del suo viaggio in Angola nel 1975, nel pieno della Guerra Civile, il reporter vuole essere sicuro che le storie delle persone che ha incontrato non vadano perdute. Ra˙l de la Fuente e Damian Nenow recuperano il suo messaggio e lo trasformano con grande audacia in un lungometraggio animato, accompagnato da interviste in live-action. Presentato al Festival di Cannes, Ancora un giorno Ŕ pi¨ di una fiction, pi¨ di un documentario: senza mancare di coinvolgere e stupire, Ŕ il resoconto coraggioso di una storia tristemente vera.

