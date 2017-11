Trama del film Amori che non sanno stare al mondo

Flavio e Claudia, entrambi cinquantenni, si sono amati per moltissimo tempo finchŔ la loro storia non Ŕ finita. Mentre Claudia ancora spera di poter ricominciare la sua relazione con Flavio, questi vive lasciandosi guidare dai suoi desideri e dal suo istinto finchŔ non conoscerÓ Giorgia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film