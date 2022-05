Trama del film Amma's way - un abbraccio al mondo

Il documentario Ŕ incentrato su Mata Amritanandamayi Math, definita da molti Mahatma (proprio come Gandhi), una donna indiana nata nel '53, che ha dimostrato sin dall'infanzia la sua vocazione. Da piccola, quando si recava nel villaggio, era solita visitare le persone che pi¨ di altre stavano soffrendo per abbracciarle, rispondendo a le critiche con una frase saggia per la sua etÓ: "Non li vedo come uomini o donne. Non vedo nessuno diverso da me stessa, questa Ŕ la mia innata natura. Il dovere di un medico Ŕ di curare i pazienti. Allo stesso modo il mio dovere Ŕ consolare chi soffre".

