Trama del film Alps

Alps Ŕ il nome di un gruppo di quattro persone (un'infermiera, un paramedico, una ginnasta e il suo allenatore) che offrono, dietro pagamento di unĺelevata cifra, un supporto particolare alle famiglie che hanno perso i propri cari. In un clima di annullamento totale delle loro personalitÓ, gli Alps rimpiazzano i defunti nelle attivitÓ quotidiane, ne ripetono gesti e abitudini e ne rinsaldano i legami con chi li circonda, in modo da non far pesare la loro assenza. Tuttavia essere parte del gruppo comporta il rispetto di rigide regole da seguire e un prezzo molto alto da pagare: se ne accorgerÓ l'infermiera, per la quale ritornare alla propria vita non sarÓ unĺoperazione semplice.

