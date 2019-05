Trama del film Alive in france

Abel Ferrara titola una retrospettiva cinematografica e una serie di concerti in Francia dedicati alle canzoni e alla musica dei suoi film. I preparativi con la sua famiglia e gli amici formeranno il materiale di questo autoritratto, mostrando un altro aspetto del regista dei film leggendari BAD LIEUTENANT, IL RE DI NEW YORK e THE ADDICTION.

