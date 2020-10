Trama del film Alessandra - un grande amore e niente piu'

Francesca e Roberto sono poco pi¨ che quindicenni, vivono la loro vita spensierata e si amano. Un giorno Francesca si accorge di essere in attesa. Con pudore e paura lo comunica a Roberto che rimane sconvolto dalla notizia e, impaurito, si allontana da lei e fugge, favorito anche dal trasferimento in un'altra cittÓ per lavoro. Francesca porta avanti, con l'aiuto della mamma, la sua gravidanza e dÓ alla luce una bellissima bimba che chiama Alessandra. #Venticinque anni dopo Francesca con amore e tanti sacrifici ha cresciuto Alessandra e non si Ŕ mai sposata. Roberto, invece, si Ŕ sposato, ha cambiato il suo cognome da D'Ambrosio in Ambroselli quasi a cancellare il suo passato che lo tormenta. Padre di Valerio, Ŕ rimasto presto vedovo e ha sempre vissuto ricordando il suo ultimo incontro con Francesca. Gestisce un piccolo ristorante nell'isola di San Nicolas, dove il destino farÓ presto arrivare Alessandra e dove si verificherÓ un'inattesa serie di eventi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film