Trama del film Agente speciale 117 al servizio della repubblica: missione cairo

Il film è ambientato nel 1955 in Egitto, dove si nascondono moltissime spie, appartenenti a diverse nazioni. Ci sono inglesi, francesi, sovietici, tutti pronti a organizzare o sventare un complotto. Il Paese, però, sta attraversando anche una crisi governativa, perché il Re Farouk, deposto, cerca di riconquistare il diritto al trono, spodestando il potere istituito da Nasser. A causa di questa situazione, i legami tra Egitto e Francia sono tesi, perché il paese francofono simpatizza per Farouk. Prima che le cose peggiorino, portando le nazioni a un conflitto, il presidente francese René Coty invia sul posto la sua migliore spia, Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin), noto nella cerchia come Agente Speciale 117. La missione affidatagli è quella di portare la pace in Medio Oriente, così da evitare guerre e ribellioni. L'agente, però, coglierà l'occasione per indagare anche sulla scomparsa del suo collega e amico, Jack Jefferson (Philippe Lefebvre). Riuscirà nell'impresa o si perderà tra le bellezze locali e il compiacimento del suo ego?

