Trama del film Agente speciale 117 al servizio della repubblica - allarme rosso in africa nera

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, meglio noto come l'agente OSS 117, Ŕ tornato in azione. Per la sua nuova missione, pi¨ pericolosa e torrida che mai, sarÓ costretto a fare squadra con un giovane collega, il promettente OSS 1001.

