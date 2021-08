Trama del film A day

Il film racconta la storia di Kim Joon-Young (Myung-Min Kim), un chirurgo coreano molto noto. L'uomo ha una figlia, Eun-Jung (Eun-hyung Jo), ma non si dimostra un buon padre per lei. Dopo aver fatto ritorno da un viaggio, non sa dove sia sua figlia e inizia a cercarla. Quando la trova, la vede morir sotto i suoi occhi investita da un tassista. Da questo momento in poi Kin Joo-Young entra in una sorta di loop temporale, nel quale vede ogni giorno Eun-Jung morire, ignorando perchÚ e come Ŕ morta. Deciso a scoprire di pi¨ sulla morte della figlia, l'uomo, aiutato dal paramedico Lee Min-Chul (Yo-Han Byun), che quel giorno guidava l'ambulanza che l'ha soccorsa, cerca di scoprire cosa Ŕ veramente successo...

Sei un blogger? Copia la scheda del film