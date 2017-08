Trama del film A ciambra

Ad "A Ciambra" una piccola comunitÓ Rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere pi¨ in fretta possibile, a quattordici anni beve, fuma ed Ŕ uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtÓ del luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i membri della comunitÓ Rom. Pio segue ovunque suo fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua cittÓ. Quando Cosimo scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male, dovrÓ provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e decidere se Ŕ veramente pronto a diventare un uomo.

