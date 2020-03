Trama del film L'apprendistato

Documentario ambientato all'interno dell'Istituto Mellerio Rosmini di Domodossola, un noto collegio alberghiero, da cui sono usciti grandi professionisti. È la storia di Luca, un quattordicenne che per scelta dei genitori ha intrapreso questo percorso accademico. Il ragazzo ha un carattere molto riservato e timido, ma è anche molto selvaggio. Cresciuto tra le Alpi, dove trascorreva il tempo badando al bestiame e girovagando tra i boschi, Luca nell'istituto viene catapultato in un mondo pieno di regole. L'arte del servire, infatti, implica che i suoi capelli siano corti e ordinati e le dita delle mani devono essere perfette con unghie curate. Inoltre, bisogna essere sempre ligi al lavoro e mai farsi coinvolgere dall'ambiente festaiolo che vige durante i ricevimenti. E il regolamento da seguire non finisce qui. Questo apprendistato diventerà un vero percorso che lo porterà a capire qualcosa più di se stesso, chi è e soprattutto quanto è disposto a sacrificare della propria vita e soprattutto della propria libertà per svolgere questo mestiere

Sei un blogger? Copia la scheda del film