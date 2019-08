Trama del film 5 e' il numero perfetto

Nella Napoli degli anni Settanta, Peppino Lo Cicero Ŕ un ex sicario della camorra che Ŕ costretto a rompere il suo ritiro in pensione dall'omicidio del figlio Nino. Finito in una terribile spirale di violenza e vendetta, se vuole salvare la vita di coloro che ama e la sua, dovrÓ fare il furbo ed essere pi¨ brutale dei suoi nemici. ScoprirÓ di essere stato tradito ma sarÓ in gradi di iniziare una nuova vita lasciando la cittÓ e le tradizioni che per anni lo hanno tenuto in ostaggio.

