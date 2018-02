Trama del film 2 gran figli di...

Ed Helms e Owen Wilson interpretano Peter e Kyle Reynolds, due fratelli gemelli allevati da una madre stravagante e libertina. Nel giorno del suo matrimonio, l'eccentrica Helen (Glenn Close) confessa ai figli ormai adulti di aver sempre raccontato loro un mucchio di frottole per tamponare l'assenza della figura paterna. Il pragmatico Peter e lo stralunato Kyle vengono a sapere che il genitore non Ŕ morto quando erano piccoli, e che l'uomo sulla fotografia sgualcita che conservano gelosamente non ha con loro alcun legame di parentela. Non Ŕ tutto: colpa del fervore femminista, della disco e della filosofia dell'amore libero anni '70, Helen non conosce l'identitÓ del loro vero padre. L'amara veritÓ mette in discussione le certezze dei Fratelli Bastardi che, a bordo di una vecchia auto sconquassata, attraversano il Paese alla ricerca del padre biologico. Tra i candidati al ruolo spuntano J.K. Simmon, il quarterback della NFL Hall of Fame Terry Bradshaw e Christopher Walken.

